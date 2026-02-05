Prof. Dr. Haluk Eyidoğan Açıklıyor: Marmara Depremi Tehlikesi

Deprem konusu üzerine dikkat çeken uzmanlardan biri olan Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi’nde yakında meydana gelmesi beklenen büyük depremin etkilerinin sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağını, Marmara’ya kıyısı olan diğer illeri de kapsayacağını ifade etti. Bu durumun “İstanbul depremi” değil, “Marmara depremi” olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Eyidoğan, kamuoyunda yaygın olan terimin gerçek durumu yeterince yansıtamadığını söyledi. Gözlemlerine göre, söz konusu depremin İstanbul’un merkezinde değil, Marmara Denizi’nde gerçekleşeceğini belirten Eyidoğan, “İstanbul depremi” denmesinin yanıltıcı olduğunu belirtti. Olası bir 7 ve üzeri büyüklüğündeki depremin İstanbul başta olmak üzere 7 ila 10 kıyı ilini etkileyeceğine dikkat çekti.

MARMARA DEPREMİ ETKİLERİ GENEL OLARAK HİSSEDİLECEK

Marmara Denizi’nde meydana gelecek 7 ve üzeri büyüklükteki bir depremin yalnızca bölgeyi değil, tüm Türkiye’yi sosyal ve ekonomik açıdan olumsuz şekilde etkileyebileceğini vurgulayan Eyidoğan, durumun ciddiyetine dikkat çekti. “Yıkım yalnızca fayla açıklanamaz” diyerek, şehirlerin depremlerden etkilenmesinde fay hattının yanı sıra depremin büyüklüğünün de belirleyici olduğunu kaydetti. Eyidoğan, daha önce Kahramanmaraş merkezli depremlerinin bu durumu gözler önüne serdiğini ifade etti. “İçinden fay geçen il var ama yıkılmıyor, faydan uzakta olup yıkılan il var. Dolayısıyla büyük depremler bölge depremleridir ve yapıdaki ya da zemin üzerindeki hatalar büyük depremlerde mutlaka kendini göstermektedir” açıklamasında bulundu.

HATALI PLANLAMA RİSKİ ARTIRIYOR

Prof. Eyidoğan, uygun zemin etüdü, doğru yerleşim seçimi ve etkin denetimlerin kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Yanlış planlama, zemin sıvılaşması ve heyelan alanlarına yerleşmenin büyük tehlikeler doğurabileceğini vurgulayan Eyidoğan, “Binalar için olumsuz yerlerde inşa edilmesi, en büyük hatadır. İkinci hata bu gibi yerlerin imara açılmasıdır” diye belirtti. “Zemin sorunu olmasa bile inşaat sürecinde yapılan yanlışlar, deprem dayanıklılığı açısından ciddi sorunlar yaratıyor. Bir araya geldiklerinde, bu faktörler depremden kurtulma umudunu sıfırlar” ifadelerini kullandı.

