Prof. Dr. Hasan Sözbilir Açıklama Yaptı Denizli Depremi Hakkında

Deprem Bilim Kurulu Üyesi Açıklama Yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na bağlı olarak görev yapan Sözbilir, yazılı bir açıklama ile meydana gelen depremin detaylarını paylaştı. Sözbilir, depremin Buldan ilçesinin kuzeyinde, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini ifade etti. Ayrıca, depremin Pamukkale Fay Zonu üzerinde geliştiğini belirtirken, “Pamukkale Fay Zonu 5 fay segmentinden oluşan toplam 50 kilometre uzunluğunda diri bir faydır. Denizli için önemli bir sismik kaynak konumundadır” dedi. Fay segmentlerinin uzunluğunun 7 ile 12 kilometre arasında değişiklik gösterdiğine dikkat çeken Sözbilir, bu özelliklerin 6-6,5 büyüklüğüne kadar depremler üretebileceğini aktardı. Sözbilir, meydana gelen depremin odak mekanizma çözümünde ise sol yanal doğrultu atımlı oblik normal fay hareketlerinin etkili olduğunu vurguladı. Halkın endişelenmesine neden olacak bir durumun söz konusu olmadığına dikkat çekti.

Panikte Olunacak Bir Durum Yok

Sözbilir, depremin etkilediği Pamukkale Fay Zonu’nun, birbirine paralel kısa fay parçaları ile oluştuğunu belirtti ve büyüklüğü 4’e kadar ulaşabilen artçı depremlerin meydana gelebileceğini açıkladı. Ancak, burada da halkın panik yapmasını gerektirecek herhangi bir durumun olmadığı ifade edildi.

Deprem Bilim Kurulu Üyesinden Denizli Depremi Açıklaması

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Denizli Buldan'da gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçıların meydana gelebileceğini belirtti. Pamukkale Fay Zonu'ndaki yapı, devam eden sarsıntılara zemin hazırlıyor.

