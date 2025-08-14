Prof. Dr. Naci Görür: ‘İstanbul Daha Tehlikeli’

DEPREM RİSKİ ARTMIŞ DURUMDA

Prof. Dr. Naci Görür, deprem riskiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve İstanbul’un durumunun endişe verici olduğunu belirtti. Görür, son günlerde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin, Kumburgaz fayının batı ucunun yalnızca az bir kısmını etkilediğini, büyük bölümünün ise hasar görmediğini ifade etti. Ayrıca, Adalar fayının da hesaba katılması gerektiğini söyleyerek, “İstanbul’da deprem bitti” şeklindeki düşüncelerin halkı yanıltabileceğini vurguladı.

YANLIŞ ALGILARA DİKKAT

Görür, kişisel ve bilimsel görüşünü paylaşarak, “İstanbul daha tehlikeli oldu” dedi. 6.2 büyüklüğündeki depremin, Kumburgaz fayının yalnızca “cüzi bir kısmının kırılması” ile sonuçlandığını belirtti. Aynı zamanda, körfezin içerisine doğru uzanan Adalar fayını göz önünde bulundurarak, halka bu konuda yanlış bilgi verildiğini ifade etti. İstanbul’un, mevcut durumuyla daha riskli bir hale geldiğine dikkat çekti.

GELECEKTEKİ DEPREM TEHDİDİ

Prof. Dr. Naci Görür, fayların kırılması ile birlikte İstanbul’da 7’nin üzerinde bir depremin olmasının kesin olduğunu belirtti. Bu durum, İstanbul’un depreme karşı daha hassas bir konumda olduğunu ve gereken önlemlerin alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Halkı bilinçlendirme adına doğru bilgilere ulaşmanın önemi bir kez daha vurgulandı.