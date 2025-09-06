Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’ye Uyarı Yaptı

DEPREMİN YIKICI ETKİLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Afganistan’da meydana gelen ve çok sayıda can kaybına neden olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir açıklama yaptı. Görür, kentlerin deprem dirençli olmaması durumunda, görece küçük sarsıntıların bile büyük felaketlere sebep olabileceğini belirtti. Afganistan’daki depremin ardından bölgeden gelen ölü ve yaralı sayısının yüksek olmasının yanı sıra, Prof. Dr. Görür, yaşanan yıkımın boyutlarına da vurgu yaptı. “6’lık bir depremin bu kadar zarar vermesine inanmak güç. Ama inanın. Kentleriniz deprem dirençli değilse, inanın” diyerek bu konunun önemini vurguladı.

AFGANİSTAN ÖRNEĞİ VE DÜNYA GENELİNDEKİ RİSKLER

Prof. Dr. Görür, bu açıklamasıyla Afganistan gibi zayıf yapı stoğu ve denetimsiz kentleşmenin yaygın olduğu bölgelerde yaşanan depremlerin yıkıcı etkilerinin daha fazla olabileceğini ifade etti. Bu durumun yalnızca Afganistan’ı değil, benzer riskleri taşıyan diğer ülkeleri ve kentleri de dolaylı olarak uyardığını belirtti. Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer aldığına dikkat çeken Görür, daha önceki beyanatlarında da sık sık “deprem dirençli kentler” konusunun altını çizdi.

TOPLUMSAL BİR FARKINDALIK YARATILMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Kendi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Afganistan yaralarını sarmaya çalışıyor, dünyadan yardım istiyor. Çoğu yer yıkık, dökük. Yüzlerce insan ölü, binlercesi yaralı. 6’lık bir depremin bu kadar zarar vermesine inanmak güç. Ama inanın. Kentleriniz deprem dirençli değil ise inanın. Gelin güzel ülkemizin deprem dirençli kentlerle bezenmesini talep edelim. Hükumet, yerel yönetim, halk el ele” ifadelerine yer verdi. Bu açıklamalar, deprem konusundaki toplumsal tahliye ve bilinçlendirme gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.