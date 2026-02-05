Prof Dr Okan Tüysüz Marmara İçin Deprem Uyarısı Verdi

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde, ‘Türkiye ve Edirne Depremselliği’ konulu bir konferans gerçekleştirildi. Konferansta, Marmara bölgesinde meydana gelebilecek olası depremler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Geçmişte olmuş mu? Olmuş. Gelecekte olur mu? Gelecekte olacağına da kesin diyebiliriz” dedi.

OLASI DEPREM BÜYÜKLÜKLERİ

Prof. Dr. Tüysüz, konuşmasında, “Özellikle 7’nin üzerine çıkabilecek bir deprem olasılığı var. Bugün bazı kişiler ‘Deprem olmayacak’ deseler de bu görüşe zemin oluşturabilecek herhangi bir bilimsel çalışma maalesef mevcut değil” şeklinde belirtti.

EN BÜYÜK DEPREM OLASILIĞI

Deprem uzmanı, “Olası en büyük deprem 7.2-7.3 büyüklüğünde olabilir. Daha küçük depremler de yaşanabilir ancak 7 büyüklüğündeki deprem olasılığı her zaman varlığını koruyor” ifadesini kullandı.