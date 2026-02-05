Prof Dr Okan Tüysüz Marmara İçin Deprem Uyarısı Verdi

prof-dr-okan-tuysuz-marmara-icin-deprem-uyarisi-verdi

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde, ‘Türkiye ve Edirne Depremselliği’ konulu bir konferans gerçekleştirildi. Konferansta, Marmara bölgesinde meydana gelebilecek olası depremler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Geçmişte olmuş mu? Olmuş. Gelecekte olur mu? Gelecekte olacağına da kesin diyebiliriz” dedi.

OLASI DEPREM BÜYÜKLÜKLERİ

Prof. Dr. Tüysüz, konuşmasında, “Özellikle 7’nin üzerine çıkabilecek bir deprem olasılığı var. Bugün bazı kişiler ‘Deprem olmayacak’ deseler de bu görüşe zemin oluşturabilecek herhangi bir bilimsel çalışma maalesef mevcut değil” şeklinde belirtti.

EN BÜYÜK DEPREM OLASILIĞI

Deprem uzmanı, “Olası en büyük deprem 7.2-7.3 büyüklüğünde olabilir. Daha küçük depremler de yaşanabilir ancak 7 büyüklüğündeki deprem olasılığı her zaman varlığını koruyor” ifadesini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Arda Güler Fiziksel Performansıyla Real Madrid’i Şaşırttı

Eflatun-Beyazlılar'ın sağlık kontrollerinde Arda Güler, dayanıklılık testinde rakiplerini geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Elde edilen sonuçlar sağlık ekibini hayrete düşürdü.
Gündem

Zeydan Karalar İçin Tahliye Kararı Açıklandı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında tutukluyken tahliye edildi.
Gündem

Fenerbahçe Jhon Duran’la Anlaşmayı Feshetti

Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri devam ediyor. Youssef En-Nesyri'nin ardından, Jhon Duran da sözleşmesi feshedilerek Zenit'e transfer oldu. Kolombiyalı oyuncunun geçmişi tartışmalara yol açtı.
Gündem

Edirne’de Deprem Riskini Değerlendiren Konferans Düzenlendi

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde bir depremin olası riskine dair önemli uyarılarda bulundu.
Gündem

Yurt Dışında Alışverişin İnternetteki Yeni Yüzü

Kazıksepeti.com, sosyal medyada Türkiye'deki ürünlerin yurt dışı fiyatlarıyla kıyaslamasıyla ilgi odağı oldu. 30 euro limitinin kaldırılması, kullanıcıların dikkatini çekti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.