Profesörün İfadesiyle İlgili Detaylar Ortaya Çıktı!

ŞANSSIZ OLAY ÇANAKKALE’DE MEYDANA GELDİ

Çanakkale’de düne karşı, eşiyle tartıştıktan sonra beşinci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar ettiği iddia edilen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Alptekin Y., cinayet şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alptekin Y.’nin olay gecesine dair ifadesine ulaşıldı. Horrifying geceyi tüm detaylarıyla anlatırken, “Dişlerinle elbisemden çek beni diye yalvardı” şeklinde konuştu. Korkunç hadise dün sabah saatlerinde yaşandı.

OLAY YERİ CANLI GÖRÜNTÜLERLE DOLDU

Gece saat 02.30 sularında, apartman sakinleri dışarıdan gelen seslere meraklandı ve balkona çıktıklarında, genç bir kadının park halindeki motosikletin üzerine düşmüş halde kanlar içindeki görüntüsüyle karşılaştı. Hemen aşağı koşan komşular, yerde yatan kişinin 39 yaşındaki Tuğba Y. olduğunu fark etti ve durumu hemen polise bildirdi. 5. kattaki dairenin balkonundan düştüğü belirlenen genç kadın, olay yerine gelen ilk ambulansla hastaneye sevk edildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı.

KANLI PEÇETE BULUNDU

Olayın ardından polis, Tuğba Y.’nin ölümüyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Talihsiz kadının düşmeden bir saat önce mevlit için hazırlık yapmakta olduğu bilgisi edinildi. Evde yapılan incelemede yatak odasında çok sayıda kanlı peçete bulundu.

EPİLEPSİ HASTALIĞI VE KISKANÇLIK KRİZLERİ

Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Alptekin Y., kanlı geceyi detaylarıyla anlattı. 2006 yılında kazı çalışmaları sırasında tanıştıklarını belirten Alptekin Y., “Ben arkeoloğum, eşim ise restorasyon alanında eğitim aldı. 2008 yılında evlendik. Eşim epilepsi hastasıydı ve zaman zaman nöbetleri oluyordu. 2023 yılının Ağustos ayına kadar evliliğimiz iyi gidiyordu, ama sonra Tuğba’da değişiklikler olmaya başladı. Kıskançlık krizleri yaşamaya başladı” dedi.

TARTIŞMA VE ŞİDDET

Eşiyle kıskançlık krizleri nedeniyle sık sık tartışmalar yapıldığını ifade eden Alptekin Y., “2023 yılı Aralık ayında İzmir otoyolunda seyir halindeyken tekrar bir tartışma yaşadık. Eşim yine kıskançlık krizine girmişti. Araçta atlayacağını söyledi, ben hızımı düşürdüm ama o atladı” diye ekledi.

TARTIŞMALARIN ŞİDDETİ ARTMIŞTI

Olay günü Tuğba Y.’nin mevlit için hazırlık yaptığını belirten Alptekin Y., mutfakta şerbet hazırlarken evde bir tartışmanın daha patlak verdiğini anlattı. “Kendisine gelmesini sağlamak için ona tokat attım. Olaylar kontrolden çıkınca banyoya girmeyi tercih ettim. Ancak, Tuğba’nın dışarıda olduğundan endişelendim” diye aktardı.

MAHKEME YARGILADI

Alptekin Y., olay sonrası yatak odasında kan izlerinin kendisine ait olabileceğini öne sürdü. “Eşimin üzerindeki kan izleri muhtemelen bana aittir” dedi. Cinayet şüphesiyle Adliye’ye sevk edilen Alptekin Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine kondu. Genç yaşta kaybedilen Tuğba Y., gözyaşlarıyla cenaze namazının ardından toprağa verildi.

TARİHİ ESERLERDE BRANŞINDA UZMANDI

Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu Restorasyon ve Konservasyon Bölümü mezunu olan Tuğba Y., Türkiye’deki birçok tarihi eserin gün yüzüne çıkmasında önemli rol oynadı. Daskyleion, Niğde Köşkhöyük, İzmir Klazimenia, Efes ve daha birçok kazıda görev almakta olan Tuğba Y., çalışmalarında başarılı bir isim olarak anılıyordu.