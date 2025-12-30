Provokatif Paylaşım Yapan 16 Şüpheli Yakalandı

provokatif-paylasim-yapan-16-supheli-yakalandi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova’da gerçekleştirilen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonda sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapan 16 kişinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yalova’da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır. Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

YALOVA’DA ÜÇ POLİS ŞEHİT OLMUŞTU

DAEŞ terör örgütüne karşı yurt genelinde operasyonlar devam ediyor. Emniyet güçleri, dün Yalova’da belirlenen bir adrese baskın düzenlemiş, karşılık verilmesi üzerine çatışma yaşanmıştı. Çatışmanın sonucunda üç polis şehit olmuş, dokuz kişi, sekizi polis ve biri bekçi, yaralanmıştı. Bakan Yerlikaya, operasyonda altı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

İSTANBUL VE ANKARA’DA DAEŞ OPERASYONU

Bu sabah İstanbul ve Ankara’da da DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul’daki operasyonlar kapsamında 114 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin Yalova’daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle bağlantılı oldukları ve yılbaşı günü benzer bir saldırı girişiminde bulunabilecekleri bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Esenyurt’ta Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Esenyurt'taki bir hırdavat fabrikasında gece saatlerinde başlayan yangın, sebebi belirsiz bir şekilde devam ediyor ve 6 saat sürüyor.
Gündem

İstanbul ve Türkiye Genelinde Köprü Geçiş Ücretleri Artıyor

2026'dan itibaren köprü ve otoyollardaki geçiş ücretlerine zam yapıldı; Çanakkale ve Osmangazi köprülerinde otomobil ücreti 995 TL oldu.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Sonrası Okul Tatili Beklentisi

İstanbul'da 2025 yılının son gününde etkili olan kar yağışı, okulların tatil edilip edilmeyeceği tartışmalarını başlattı. Vali Davut Gül, eğitim-öğretimin etkilenmeyeceğini duyurdu.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

İstanbul'da devam eden yağışlar, kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

İstanbul'da süregelen yağışlar, kent merkezinin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.