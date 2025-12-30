Provokatif Paylaşım Yapan 16 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova’da gerçekleştirilen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonda sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapan 16 kişinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yalova’da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır. Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

YALOVA’DA ÜÇ POLİS ŞEHİT OLMUŞTU

DAEŞ terör örgütüne karşı yurt genelinde operasyonlar devam ediyor. Emniyet güçleri, dün Yalova’da belirlenen bir adrese baskın düzenlemiş, karşılık verilmesi üzerine çatışma yaşanmıştı. Çatışmanın sonucunda üç polis şehit olmuş, dokuz kişi, sekizi polis ve biri bekçi, yaralanmıştı. Bakan Yerlikaya, operasyonda altı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

İSTANBUL VE ANKARA’DA DAEŞ OPERASYONU

Bu sabah İstanbul ve Ankara’da da DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul’daki operasyonlar kapsamında 114 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin Yalova’daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle bağlantılı oldukları ve yılbaşı günü benzer bir saldırı girişiminde bulunabilecekleri bildirildi.