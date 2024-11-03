“PSG, Lens’e Karşı Galibiyet Aldı”

PARİS SAINT-GERMAIN’İN GALİBİYETİ

Fransa Ligue 1’in 10. hafta müsabakasında Paris Saint-Germain ile Lens karşılaştı. Parc des Princes’te gerçekleşen bu mücadeleyi ev sahibi takım 1-0’lık skorla kazandı. PSG, maçı tek golle kazanmış oldu.

Galibiyetin arkasındaki isim, PSG forması giyen Ousmane Dembele oldu ve 4. dakikada fileleri havalandırdı. Diğer yandan, Lens oyuncusu Abdukodir Khusanov, 59. dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

LİDERLİK SÜRECEK Mİ?

Bu sezon yenilgisiz bir şekilde yoluna devam eden PSG, 26 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Lens ise 14 puanda kalmış durumda. Ligue 1’de bir sonraki hafta PSG, Angers’e konuk olacakken, Lens ise Nantes’i ağırlayacak.