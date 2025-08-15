Putin: “Duymuyorum” Yanıtını Verdi

GÖRÜŞME BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da olması planlanan görüşme başladı. Görüşmeden önce Trump, Putin’i uçağından indikten sonra karşıladı. İki lider, karşılıklı jestlerin ardından aynı araçta buluştu ve görüşme salonunda gazetecilere poz verdi.

PUTİN’DEN GAZETECİYE YANIT

Trump ile görüşen Putin, basın mensuplarının sorularıyla karşılaştı. Görüşme sırasında bir gazeteci, Putin’e yüksek sesle, “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” sorusunu yöneltti. Putin, bu soruya doğrudan yanıt vermek yerine, sadece “Duymuyorum” dedi.