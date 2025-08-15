Putin, Gazeteciye: “Duymuyorum” Dedi

GÖRÜŞME ALASKA’DA BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme Alaska’da başladı. Görüşme öncesinde Trump, Putin’i uçağından indikten sonra karşıladı. Karşılıklı jestlerin ardından aynı makam aracına binen liderler, görüşme salonunda gazetecilere de poz verdi.

PUTİN’İN CEVABI DİKKAT ÇEKTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularıyla karşılaştı. Bu sırada bir gazeteci, Putin’e “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” şeklinde yüksek sesle bir soru yöneltti. Ancak Putin, bu soruya doğrudan yanıt vermek yerine, “Duymuyorum” demekle yetindi.