Putin, Gazeteciye: “Duymuyorum” Yanıtı Verdi

GÖRÜŞME BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da planlanan görüşme başladı. Trump, Putin’in uçağından indikten sonra onu karşıladı. İkili, aralarında karşılıklı jestlerin ardından, aynı makam aracına bindi ve görüşme salonunda da gazetecilere poz verdi.

PUTİN’İN CEVABI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşme sırasında, basın mensupları Putin ile Trump’a çeşitli sorular yöneltti. Bir gazeteci, Putin’e yüksek sesle, “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” sorusunu sordu. Putin, bu soruya doğrudan yanıt vermek yerine, sadece, “Duymuyorum” dedi.

