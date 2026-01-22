Putin Grönland’ın Değerini 200-250 Milyon Dolar Şeklinde Açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Alaska konusunda geçmişte sağladıkları anlaşmalara değinerek, “ABD’nin Alaska’yı satın alma bedeli ile karşılaştırdığınızda, Grönland’ın değeri 200 milyon ila 250 milyon dolar civarına denk gelir.” açıklamasında bulundu. Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin’in Rusya Güvenlik Konseyi’nin kalıcı üyeleriyle çevrim içi olarak gerçekleştirdiği toplantıda gündemdeki önemli konular hakkında bilgi verdiği belirtildi. Ayrıca, toplantıda ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze barış planı çerçevesindeki “Barış Kurulu”na katılmaları yönündeki davete de yer verildi. Putin, “ABD Başkanı’na önerisi için teşekkür ediyorum. Uluslararası istikrarın güçlendirilmesine yönelik her türlü girişimi her zaman destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

TEKLİFİN İNCELENMESİ

Putin, Barış Kurulu ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığına gerekli belgeleri inceleme ve stratejik ortaklarla konuyu değerlendirme talimatı verdiğini aktararak, Trump’ın teklifine yanıt verme imkânlarına da değindi. “Bize sunulan teklif, esasen Orta Doğu’daki duruma, Filistin halkının acil sorunlarına ve Gazze’deki insani krizlere çözüm bulmayı amaçlıyor. Bu sürecin, Birleşmiş Milletler’in kararları temelinde Filistin-İsrail meselesinin uzun vadeli çözümünü olumlu yönde etkilemesi gerekli. Filistinlilerin temel ihtiyaç ve talepleri dikkate alınmalı.” şeklinde konuştu.

GAZZE’NİN YENİDEN İNŞASI

Gazze’nin yeniden inşa edilmesinin önemine vurgu yapan Putin, “Bu bağlamda, Rusya’nın Filistin halkıyla olan özel ilişkilerini göz önünde bulundurarak, eski ABD yönetimi döneminde dondurulmuş Rus varlıklarından 1 milyar doları Barış Kurulu’na aktarabiliriz. ABD’de dondurulan Rus varlıklarının kalan kısmı, Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlamanın akabinde çatışmalardan etkilenmiş toprakların yeniden inşasında kullanılabilir.” değerlendirmesinde bulundu. Putin, bu konuları yarın ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yapacağı görüşmelerde ele almayı planladıklarını ifade ederek, ABD yönetiminin Ukrayna krizinin çözümüne katkıda bulunma çabasını da takdir ettiğini belirtti.

GRÖNLAND KONUSU

Trump’ın gündemindeki Grönland ile ilgili de açıklama yapan Putin, “Grönland’la ilgili durumlar bizi ilgilendirmiyor. ABD ile 1867 yılında benzer meseleleri çözme tecrübemiz mevcut, malum olduğu üzere Rusya, Alaska’yı ABD’ye satmış durumda.” ifadesini kullandı. Putin, Alaska’nın yüzölçümünün 1 milyon 717 bin kilometrekare civarında olduğuna dikkat çekerek, “Belki biraz daha fazladır. ABD, Alaska’yı bizden 7.2 milyon dolara satın aldı. Günümüz enflasyonu ile bu miktar yaklaşık 158 milyon dolara denk geliyor.” şeklinde sözlerine devam etti. Grönland’ın yüzölçümünün 2 milyon 166 bin kilometrekare olduğunu belirten Putin, “Eğer bunu ABD’nin Alaska’yı satın alım bedeli ile karşılaştırırsanız, Grönland’ın değeri 200 milyon ila 250 milyon dolar civarında olacaktır.” açıklamasını yaptı. Putin, ABD ile Danimarka’nın durumu “kendi aralarındaki” mesele olarak değerlendirmesi gerektiğini belirterek, “Danimarka, her zaman Grönland’ı bir koloni olarak görmüş ve ona oldukça soğuk, hatta acımasız bir tutum sergilemiştir. Ama bu farklı bir konu, şu anda kimse bu durumla fazla ilgilenmiyor.” şeklinde konuştu.