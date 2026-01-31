Putin İle İranlı Yetkili Arasında Görüşme Gerçekleşti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kremlin Sarayı’nda İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’yi kabul ettiği duyuruldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in bu görüşmeyi gerçekleştirdiğini belirtti. Peskov, toplantıya dair herhangi bir ek bilgi vermedi.

İRAN’DAKİ GELİŞMELER ÜZERİNDE DURULDU

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran’da yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada “Moskova ve Tahran arasındaki yoğun siyasi diyalog kapsamında, bu ülkedeki durumun gelişmesinin çeşitli yönlerine ilgi gösteriliyor. Aynı zamanda sağduyunun öne çıkacağını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.