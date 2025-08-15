“Putin-Trump Görüşmesi Barış İçin İlk Adım”

DÜNYA GÖZLERİNİ GÖRÜŞMEYE ÇEVİRDİ

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Sky News kanalında yaptığı açıklamalarla, Trump ve Putin arasındaki önemli görüşmeye ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Healey, savaşların nihayetinde yalnızca diplomasi yoluyla sona erdiğine dikkat çekerek, Trump-Putin görüşmesinden umutlu olduğunu ifade etti. İngiliz Bakan, bugünkü toplantının daha geniş bir dizi görüşmenin sadece ilki olabileceğinin de altını çizdi.

MÜZAKEREDE İLK ADIM

Bakan Healey, “Zirveden umutlu olduğunuzu söylüyorsunuz fakat beklentileriniz neler? Bugün barış yolunda gerçek ilerleme kaydedilebileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt vererek, “Görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz, ancak önemli olan bunun herhangi bir müzakerede atılan ilk adım olmasıdır. Ukrayna ile birlikte alınması gereken kararlar var. Ukrayna olmadan bu kararlar alınamaz ve müzakerelerin gerçekleştirilmesi için önemli koşullardan biri, diplomasiye alan açan tam bir ateşkesin sağlanmasıdır. Bu, müzakerelere alan açıyor.” ifadelerini kullandı. Healey, çatışmanın sona ermesinin herkes için uzun vadeli güvenli barış sağlama konusundaki şansı artırdığını belirtti.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINACAK KONULAR

Putin ile Trump arasındaki görüşmenin yerel saatle 11.00 civarında başlaması hedefleniyor. Görüşmede, öncelikli olarak Ukrayna krizinin çözüm yolu ile ikili ilişkiler ve bölgesel, uluslararası meselelerin gündeme gelmesi bekleniyor. İki liderin, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlemesi de programda yer alıyor.