Putin: Ukrayna Barışçıl Yaklaşımları Reddetti

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakereler devam ederken, en çok tartışılan noktalardan biri de Rusya’nın toprak taleplerine Ukrayna’nın yaklaşımı oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova’daki “Gostinıy Dvor” merkezinde düzenlenen yıllık basın toplantısında, Ukrayna krizi ve Avrupa Birliği’nin eylemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

UKRAYNA BARIŞÇIL ARAÇLARI REDDEDİYOR

Putin, Ukrayna’nın krizi çözme yaklaşımını değerlendirerek, “Şimdilik Ukrayna’nın toprak konusunu istişare etmeye hazır olduğunu görmüyoruz. Kiev, krizin barışçıl araçlarla sonlandırılmasını reddediyor ancak yine de Kiev yönetiminden diyalog sürdürme konusunda sinyal görüyoruz. Bu meseleyi, geçen yıl haziranda açıkladığım ilkeler temelinde, krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması durumunda barış yoluyla sona erdirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

DÜŞMAN TÜM YÖNLERDE GERİ ÇEKİLİYOR

Cephedeki duruma da değinen Putin, stratejik inisiyatifin Rus ordusunda olduğunu belirterek, “Birliklerimiz, Kursk bölgesini düşmandan arındırdıktan sonra stratejik inisiyatif tamamen Rusya Silahlı Kuvvetlerinin eline geçti. Bu, birliklerimizin tüm temas hattı boyunca ilerlediği anlamına geliyor. Düşman tüm yönlerde geri çekiliyor.” dedi.

RUSYA ŞEHİRLERİ TEK TEK ALDIĞINI İDDİA EDİYOR

Putin, Donetsk bölgesindeki duruma ilişkin de açıklamalar yaptı. “Krasnıy liman şehri, yakında Rus ordusunun eline geçecek. Konstantinovka kentinde çatışmalar sürüyor. Bu şehrin yüzde 50’si kontrolümüzde. Askerlerimizin bu kenti de ele geçireceğinden hiç şüphem yok. Dimitrov şehri de tamamıyla kuşatıldı.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Zaporijya bölgesinde de ilerlemelerin olduğunu aktaran Putin, Gulyay Pole şehrindeki çatışmaların sürdüğünü ifade etti.

PUTİN’DEN ZELENSKY’YE: YETENEKLİ ARTİST

Harkiv bölgesindeki Kupyansk kentinin girişinde görüntü paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’ye seslenen Putin, “Yetenekli artist. Tabela, şehirden bir kilometre uzaklıkta bulunuyor. Girişte neden bekliyorsun? Eğer Kupyansk kontrolünüzde ise içeri girsene.” dedi.

AB’NİN DONDURDUĞU RUS VARLIKLARI

Putin, AB’nin dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasına yönelik girişimlerini değerlendirerek, “Bu gizlice yapılsa hırsızlık olurdu, açıktan yapıldığı için soygundur. Bunun sonuçları ağır olur.” açıklamasını yaptı. Rus varlıklarına el koyulmasının, farklı ülkelerin AB’ye duyduğu güvene zarar vereceğini belirtti.

DİĞER ÜLKELERİN VARLIKLARINA DA EL KOYULABİLİR

AB’nin farklı gerekçelerle diğer ülkelerin de varlıklarına el koyabileceğini ifade eden Putin, “Birileri, LGBT topluluğuyla ilgili politikalardan hoşlanmayabilir, örneğin Müslüman ülkelerde birçok katı yasa vardır, işte el koyma bahaneniz hazır.” dedi.

VARLIKLARA EL KOYULURSA MAHKEMEYE GİDİLECEK

Putin, Rus varlıklarına el konulması halinde haklarını mahkemede arayacaklarını belirterek, “Siyasi kararlardan bağımsız bir yargı alanındaki mahkemelerde kendimizi savunacağız. Avrupa er ya da geç Rusya’nın varlıklarından çaldıklarını vermek zorunda kalacak.” şeklinde konuştu. Ayrıca, AB’nin Ukrayna’ya vereceği krediye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bu adımın da bölgedeki ülkelerin borç yükünü artıracağını kaydetti.