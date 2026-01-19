Putin ve Erdoğan Barış Kurulu’na Davet Edildi

KREMLİN’DEN BARİŞ KURULU’NA DAVET

Kremlin, Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın önerdiği “Barış Kurulu”na katılma daveti aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Moskova’nın teklifi gözden geçirdiği ve bu konuda Washington ile iletişime geçmeyi umduğu belirtildi. Rus yetkililerin, davetin değerlendirilmesi sürecinin devam ettiğini ifade ettiği kaydedildi.

KURULUN İŞLEYİŞİ

Gazze için kurulması planlanan Barış Kurulu, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının merkezinde yer alıyor. Beyaz Saray’dan gelen bilgilere göre, Kurucu Yürütme Kurulu, Gazze’nin geçici yönetimi ve yeniden inşasından sorumlu teknokratlardan oluşan komitenin faaliyetlerini denetleme görevini üstlenecek. Ayrıca, sahadaki uygulamaları yürütmekle sorumlu olan Ulusal Gazze Yönetim Komitesi’nin çalışmalarını izlemek amacıyla ayrı bir Gazze Yürütme Kurulu kurulacak. En üst düzeyde yer alacak Barış Kurulu ise dünya liderlerinden oluşacak ve iki yapıyı denetleme yetkisine sahip olacak.

KURUL ÜYELERİ

Kurucu Yürütme Kurulu’nda, eski Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, Apollo Global Management CEO’su Marc Rowan, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ve ulusal güvenlik danışmanı Robert Gabriel gibi isimler yer alıyor. Blair, kurulda ABD vatandaşı olmayan tek üye olurken, bu aşamada Filistinli, Müslüman ya da kadın bir üyenin bulunmadığı gözlemleniyor. Planlamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın, kurul üyelerini görevden alma yetkisi olacak; ancak bu karar, üye ülkelerin üçte iki çoğunluğunun vetosuna tabi tutulacak.

DAVETLİ ÜLKELER

Barış Kurulu’na Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi liderlerin davet edildiği bildiriliyor. Trump yönetiminin hazırladığı taslak tüzük uyarınca, Barış Kurulu’nda kalıcı üyelik talep eden ülkelerin en az 1 milyar dolar katkı sağlaması gerekiyor. Ayrıca, Barış Kurulu’na çok sayıda Avrupa ülkesinin de davet edildiği belirtilirken, mali kaynakların Trump’ın kontrolünde olacağı izleniminin bu ülkelerde rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor. Gelen bilgilere göre, Trump yönetiminin, eleştirdiği Birleşik Milletler’e bir alternatif veya rakip bir uluslararası mekanizma oluşturma amacı taşıdığı öne sürülüyor.