Putin Ve Trump İstanbul’a Gelmeyecek

PUTİN, MÜZAKERE HEYETİNİ ONAYLADI

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin İstanbul şehrinde bugün gerçekleşecek Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya’yı temsil edecek isimleri belirledi. Putin, müzakerelerin gerçekleştirileceği heyette yer almazken, ABD Başkanı Donald Trump’ın da İstanbul’a gelmeyeceği bildiriliyor. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin İstanbul’daki bu müzakerelerle ilgili bir kararname imzaladı.

İmzalanan kararnamede, Rus heyetine Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Heyette ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alıyor. Heyette bulunan uzmanlar arasında ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ile Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya’nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.