Putin Ve Zelensky Görüşmesi Mümkün Mü?

BARIŞ ÇABALARI DEVAM EDİYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabaları sürerken, bir sonraki aşama için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da gazetecilere gündemdeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

PUTİN, GÖRÜŞME İHTİMALİNİ DİSKALİFE ETMİYOR

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Putin ile Zelensky arasında bir görüşmenin gerçekleşmeyeceğine dair yorumunu değerlendiren Peskov, “Size Putin’in yaklaşımını hatırlatayım. O, böyle bir görüşme ihtimalini dışlamıyor.” şeklinde konuştu.

UKRAYNA KONUSUNDA ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Peskov, Ukrayna meselesinde görüşmelere açık olduklarını belirtmesine rağmen, uzman seviyesinde yoğun bir çabanın olmadığını kaydetti. Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’da yapılan görüşmeye dair ise Peskov, Rusya’nın o görüşmenin detaylarını dağıtma konusunda isteksiz olduğunu ifade etti.

ÇİN İLE STRATEJİK İLİŞKİLER

Peskov, Putin’in 31 Ağustos’ta Çin’e yapacağı resmi ziyarete dair de değerlendirmelerde bulunarak, “Hem biz hem de Çinli dostlarımız, ortaklığımızın tüm potansiyelinin henüz ortaya çıkmadığı konusunda hemfikiriz.” dedi. Peskov, Çin ile ilişkilerin önemine vurgu yaparak, “Aramızda özel imtiyazlı stratejik ortaklık ilişkileri bulunuyor ve bu ilişkilerin kapsamı çok geniş.” açıklamasını yaptı.