Python, İnsanlarda Kullanılan Kanser Tedavisi Aldı

İngiltere’nin kuzeybatısındaki Chester Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan dev bir piton, dünyada ilk kez bir yılana uygulanan kanser tedavisiyle sağlığına kavuştu. Hollywood yıldızı Jodie Foster’ın adını taşıyan 23 yaşındaki ağsı piton, çene kemiğindeki kötü huylu tümörden elektrokemoterapi yöntemiyle kurtuldu. 50 kilogram ağırlığındaki yaklaşık 4,5 metre boyundaki pitonun işlem sonrasında kanserden tamamen arınmış olduğu doğrulandı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, Jodie’nin “parlak ve hareketli” haline geri döndüğünü bildirdi.

TÜMÖR ÇENE KEMİĞİNİ İSTİLA ETTİ

Bakıcılar, Jodie’nin iştahının kesilmesi ve hareketlerinin azalması üzerine endişelenmeye başladı. Yapılan testler, pitonun çene kemiğinde fibrosarkom adı verilen kötü huylu bir tümör olduğunu ortaya koydu. Tümör cerrahi operasyonla alındı ancak kısa süre sonra yeniden ortaya çıkarak çene kemiğini istila etmeye başladı.

YILAN İÇİN UYARLANAN TEDAVİ

Hayvanat bahçesinin veteriner ekibi, yakındaki Liverpool Üniversitesi’nden kanser uzmanlarıyla iş birliği yaparak elektrokemoterapi adı verilen yeni bir tedaviyi ilk kez bir yılana uygulanmak üzere uyarladı. Chester Hayvanat Bahçesi veteriner sorumlusu Ian Ashpole, tümörün geri gelerek çene kemiğinin bir bölümünü tahrip etmeye başladığında tek başına yapılacak ikinci bir ameliyatın yeterli olmayacağını anladıklarını söyledi. Ashpole, “Tümör yemek yemesini giderek zorlaştırdığı için onu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyaydık. Bu nedenle kanser uzmanlarıyla elektrokemoterapiyi bir yılana uyarlayıp uyarlayamayacağımızı araştırdık. Bildiğimiz kadarıyla bu yöntem bir yılana ilk kez uygulandı” dedi.

ÇİFT KATLI AMELİYAT MASASINDA OPERASYON

Hayat kurtarıcı tedaviyi uygulamak tek zorluk değildi. Ekip, ameliyathaneyi bu boyuttaki bir hasta için donatmak zorunda kaldı. Ashpole, “O kadar büyük ki iki ameliyat masasını birleştirip çift kişilik yatak boyutunda bir masa oluşturmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı. Jodie, kendi yaşam alanında uyutulduktan sonra ameliyathaneye taşındı. Ashpole önce tümörlü kütleyi ve çene kemiğinin hastalıklı bölümünü çıkardı, ardından kalan kanser hücrelerini hedeflemek için elektrokemoterapi uyguladı. Bu yöntem, bleomisin adlı kanser ilacı ile tümör bölgesine doğrudan iletilen seri kontrollü elektrik darbelerini birleştiriyor.

AVLANMA YETENEĞİ ETKİLENMEDİ

Çene kemiğinin bir bölümünü kaybetmesine rağmen Jodie’nin iştahının ve avlanma yeteneğinin etkilenmediği belirtildi. Ashpole, “Birkaç ay önce hayatta kalıp kalamayacağını gerçekten bilmiyorduk. Hayvanat bahçesi veterinerleri ile kanser uzmanlarını bir araya getirerek insanlar için geliştirilmiş bir tedaviyi daha önce hiç yapılmamış şekilde bir hayvanı kurtarmak için kullanabildik” diye konuştu.