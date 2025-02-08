Rânâ Uludağ, Salon İKSV’nin Yeni Lideri

RÂNÂ ULUDAĞ’IN YENİ GÖREVİ

Palmiyeler’in yetenekli ve güler yüzlü davulcusu Rânâ Uludağ, artık yalnızca sahnede değil, önemli bir organizasyonun yönetiminde de rol alıyor. Uludağ, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) Salon İKSV’deki ilk müzisyen yöneticisi ve üçüncü kadın lider olarak göreve başladı. Mekânın 15’inci yaşını kutladığı bu özel yılda, programlamadaki dengeye özellikle kadın sanatçıların sayısına dikkat etme gereğini vurguluyor.

İKSV İLE İLK BİR ARAYA GELİŞİ

Uludağ ile Salon İKSV’deki yenilikleri ve kaçırılmaması gereken konserleri detaylı bir şekilde konuşma fırsatı bulduk. “Sizi Palmiyeler’in başarılı davulcusu olarak tanıdık. İKSV ile yolunuz nasıl kesişti?” sorusuna Uludağ, Palmiyeler’le Salon İKSV’nin ilk kez 2015 yılında Jacco Gardner’ın ön grubu olarak sahne almasıyla yolunun kesiştiğini belirtiyor.