Rabia Akkaya’nın Kaybolması: Arama Çalışmaları Başlatıldı

MURATDEDE MAHALLESİNDE KAYIP ÇOCUK İHBARI

Muratdede Mahallesi’nde yaşayan Yusuf Akkaya, polis ekiplerine müracaat ederek, pazartesi sabahı okula gitmek amacıyla evden ayrılan 14 yaşındaki kızı Rabia Akkaya’dan bir daha haber alamadıklarını bildirdi. Akkaya, öncelikle kendi çabalarıyla kızını aradıklarını, fakat herhangi bir sonuç elde edemediklerini belirtti.

POLİS EKİPLERİ HIZLI HAREKETE GEÇTİ

Yapılan ihbar sonrasında, polis ekipleri kayıp kızı bulmak için arama çalışmalarına hemen başladı. Olayla ilgili gelişmeler, yetkililer tarafından güncel olarak takip ediliyor.

