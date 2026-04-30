Rabia Naz Dosyasında Yeni Gelişmeler: Baba Suç Duyurusunda Bulundu

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında gelişmeler yaşanıyor. Bu süreçte faili meçhul cinayetler ve kayıp dosyaları tekrar gündeme gelmiş durumda.

RABİA NAZ DOSYASINDA YENİ GELİŞME

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Sadece Gülistan Doku dosyası değil, Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor” açıklamasını yapmasının ardından, Rabia Naz dosyasında yeni bir gelişme kaydedildi.

BABADAN ‘DELİL KARARTMA’ İDDİASI

Soruşturma kapsamında savcılıktan teslim aldığı flaş bellek üzerindeki içeriği inceleyen Şaban Vatan, olay günü kayıp olduğu ifade edilen kızının okul çantasının teras katındaki kapının girişinde bulunduğunu gösteren bir fotoğraf keşfetti. Vatan, söz konusu okul çantasına dair bir video kaydı olmadığını belirterek, kendisine ait olan kızının çantasının kaybolduğuna dair beyanların gerçeği yansıtmadığını savundu. Delil karartıldığı ve yer değiştirildiği iddiasıyla dönemin savcıları ve polisleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN BULGULAR

İnceleme sırasında ulaştığı çarpıcı bulgularla kızının faillerinin tespit edilmesini isteyen Vatan, okul çantasındaki görsel detayların göz ardı edildiğini öne sürdü. “Bu şüpheli durum görmezden gelindi” ifadelerini kullanan Vatan, olay yerinde ilk incelemelerde okul çantasının bulunmaması ve daha sonra ortaya çıkmasını delil karartma olasılığı olarak değerlendirdi.

POLİSİN DAVRANIŞLARI ŞÜPHELİ

Vatan, “Öncelikle okul çantasının terasta olmadığını iddia ettiler. Olay yeri inceleme polisi S.A., kızımın yaralı halde bulunduğu yerin video kaydını çekmediğini sözlü ifadelerinde belirtmiştir. İnceleme sonrası Eynesil Emniyeti’nde saat 23.00 civarında ‘Okul çantası bulundu’ bilgisi geldi. Bu durum, polis S.A.’nın delil karartma ve delilleri değiştirme amacı taşıdığını gösterebiliyor.

Tüm bu detaylar, Adalet Bakanlığı’nın Faili Meçhul Cinayetler Daire Başkanlığı’na iletilmek üzere suç duyurusunda bulunduğumuz konular arasında. 8 yıl boyunca öz kızımın katillerini korumak amacıyla eldeki delillerin değiştirilmesine göz yuman kurum yetkilileri hakkında yaptığımız şikayetin ardından, bu kişilerin gereken cezanın verilmesini talep ediyorum” dedi.