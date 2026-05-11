Rabia Naz Dosyasında Yeniden İnceleme Başlıyor

Türkiye’de faili meçhul dosyaların yeniden değerlendirilmesi sürecinin parçası olarak Rabia Naz Vatan dosyası da yeniden gündeme gelmiş durumda. Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Sadece Gülistan Doku dosyası değil, Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor” açıklamasının ardından, Rabia Naz’ın ailesinin Adalet Bakanlığı ile görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

GÖRÜŞME TARİHİ BELİRLENECEK

İddiaya göre, Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, Adalet Bakanlığı tarafından kendileriyle iletişime geçildiğini ve görüşme tarihi için bir gün belirleneceğini duyurdu.

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN ÖNEMLİ KARAR

Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz eylül ayında Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın “gereken özen ve ciddiyetten uzak” yapıldığına karar vermişti. Mahkeme, hayat hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmederek aileye 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine de karar verdi.

BABADAN İDDİALAR

Baba Şaban Vatan, Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla dosyadaki ihlallerin gün yüzüne çıktığını, delillerin karartıldığını ve bazı ifadelerin alınmadığını öne sürdü. Dosya, sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınmıştı.

