Radon Ölçümleri Depremlerle İlişkilendirildi

Prof. Dr. Mehmet Erdoğan liderliğindeki ekip tarafından gerçekleştirilen TÜBİTAK destekli projede, 6 Şubat 2023 tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay bölgesindeki termal sularda radon ölçümleri yapıldı. İki farklı su kaynağındaki radon aktivitesinin ölçümlerde yaklaşık 5 kat değişim gösterdiği ve bu değişimin bölgede gözlemlenen sismik hareketlilikle bağlantılı olduğu ortaya kondu.

RADON SEVİYELERİNDEKİ DEĞİŞİM GÖZLEMLENDİ

Araştırma sürecinde artçı depremler öncesinde radon seviyelerinde belirgin bir artış, depremler sonrasında ise hızlı bir düşüşün belirlendiği aktarıldı. Radon gazının yer altındaki fay ve kırıklardan suya sızabileceğini vurgulayan Erdoğan, bu tür ölçümlerin gelecekte olası depremlerin tahmin edilmesi konusunda etkili bir yöntem olarak kullanılabileceğini dile getirdi.