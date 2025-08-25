Rafa Silva’nın Beşiktaş macerası sona eriyor

RAFA SILVA’NIN BEŞİKTAŞ KARİYERİ SONA ERİYOR

Sezon başında Benfica’dan Beşiktaş’a transfer olan Rafa Silva, başlangıçta etkileyici bir performans sergiledi. Ancak Portekizli yıldız, zamanla form düşüklüğü yaşamaya başladı. Bu süreçte, siyah-beyazlı takım ligdeki rekabetten uzaklaştı ve teknik direktör değişikliğine gitti. Şimdi ise sıcak gelişmeler yaşanmakta.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN TEKLİFLER GELİYOR

Kulislerde dolaşan bilgilere göre, Rafa Silva’nın Beşiktaş’tan ayrılması yakın görünüyor. Yıldız futbolcu için Suudi Arabistan’dan teklifler geldiği iddia ediliyor. 31 yaşındaki oyuncunun bu tekliflere sıcak baktığı belirtiliyor.