Rafa Silva Transferinde Kritik Gelişmeler Yaşanıyor

Rafa Silva, Fenerbahçe ve Keçiörengücü ile yapılan kupa karşılaşmalarının ardından Kayserispor maçı kadrosuna da dahil edilmedi. Sergen Yalçın, uzun bir süredir takımdan ayrılmak isteyen ve bu konuda ısrar eden Portekizli oyuncuya fırsat vermedi.

BRANCO İSTANBUL’A GELDİ

Benfica’nın Sportif Direktörü Mario Branco, Rafa Silva transferi konusunda siyah-beyazlılarla müzakerede bulunmak üzere İstanbul’a geldi. Portekiz kulübünün 6 milyon euroluk ilk teklifini 7.5 milyon euro seviyesine çıkarması halinde transferin resmiyet kazanacağı bildiriliyor.