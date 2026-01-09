Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

rahim-agzi-kanseri-farkindalik-etkinligi-duzenlendi

Rahim ağzı kanseri, erken teşhis ve koruyucu sağlık uygulamalarıyla önlenebilen nadir kanser türleri arasında yer alsa da, toplumsal farkındalığın yetersizliği nedeniyle halen bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Düzenli taramaların yapılmaması ve HPV aşısıyla ilgili bilgi eksiklikleri, hastalığın ilerlemesine neden olabiliyor. Bu çerçevede, bir farkındalık yaratmak amacıyla Medipol Sağlık Grubu, 1–31 Ocak tarihlerine denk gelen Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı süresince “Farkında Ol, Önlemini Al” temasıyla bir panel gerçekleştirdi. Etkinlik, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlendi ve rahim ağzı kanserinin nedenlerinden korunma yöntemlerine, tanı sürecinden modern tedavi seçeneklerine kadar birçok konu ele alındı.

RAHİM AĞZI KANSERİ ÖNLENEBİLEN BİR KANSERDİR

Rahim ağzı kanserinin aşısı bulunan ve nedeni bilinen nadir kanser türlerinden biri olduğuna dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mesut Polat, HPV farkındalığının önemine vurgu yaptı. “HPV dünyada en sık görülen virüslerden biridir ve yüzde 97 oranında sessiz ilerler. Bu nedenle fark edilmesi zor olabilir. Ancak aşısı olduğu için önlenmesi mümkündür. Korunmanın temeli HPV aşısıdır ve ideal olarak cinsel aktivite öncesinde yapılmalıdır. 21 yaşından itibaren düzenli takiplerin aksatılmaması büyük önem taşır” şeklinde konuştu.

ERKEN TANI TEDAVİ BAŞARISINI ARTIRIYOR

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Gül Alço, erken tanının tedavi başarısındaki etkisini ortaya koydu. “Erken evrede yakalanan hastalarda radyoterapi ile yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. Günümüzde kullandığımız ileri teknoloji radyoterapi cihazları sayesinde 4 boyutlu görüntüleme yapabiliyoruz. Böylece tümörü yüzde yüz hedef alırken sağlam dokuları koruyabiliyoruz. Hastalarımız tedavi sırasında ağrı hissetmiyor ve yan etkiler minimum seviyede tutulabiliyor” ifadelerini kullandı.

