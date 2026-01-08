Rahmi Özkan’ın Yayına Katılmama Sebebi Açıklandı

rahmi-ozkan-in-yayina-katilmama-sebebi-aciklandi

MÜGE ANLI’NIN HUKUK DANIŞMANI NEDEN YOK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının uzun yıllar boyunca hukuk danışmanlığını üstlenen Avukat Rahmi Özkan, son günlerde izleyicilerin ilgisini çekiyor. Özkan’ın yayında bulunmaması, seyircilerin dikkatinden kaçmadı. Müge Anlı, programda yaptığı bir açıklamayla bu durumu gündeme getirdi.

EŞİ HASTA

Yapılan açıklamaya göre, Rahmi Özkan’ın programda yer almamasının nedeni eşiyle ilgili bir sağlık problemi. Müge Anlı, “Rahmi Özkan’ın eşi yoğun bakımda. Eşi Güzin ablam acil bir ameliyat geçirdi. Midesi derken kalbiyle ilgili sıkıntı çıktı. Apar topar ameliyata alındı.” şeklinde bilgilendirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Anlı, 7 Ocak 2026 tarihli canlı yayında Rahmi Özkan’ın eşi Güzin Özkan’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yoğun bakımdan çıkarılmasının beklendiğini müjdeledi.

