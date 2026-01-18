Rakka Kırsalında Suriye Ordusundan Yeni Operasyon Başlatıldı

Suriye ordusu, Tel Abyad bölgesinden başlayarak, güneyde terör örgütü YPG/SDG’nin kontrolündeki Rakka kırsalına yönelik yeni bir askeri harekât başlattı.

SURİYE ORDUSUNDAN RAKKA’YA ASKERİ SEVKİYAT

Suriye ordusuna ait birden fazla askeri konvoy, Rakka bölgesine doğru ilerlemekte. Konvoylar arasında yer alan tanklar, çoklu roketatarlar ve uçaksavarlar dikkat çekiyor. Ayrıca, terör örgütü tarafından esir tutulan kadın ve çocukların yer aldığı hapishanenin kontrolü geri alındı ve serbest kalan kadınlar, yaşadıkları sevinçlerini gösteriyle ifade etti.

ŞAM: HIZLI FAALİYET PLANLANIYOR

Suriye yönetimi, YPG/SDG’nin bölgeden önemli ölçüde çıkarılması ile eş zamanlı olarak, ülkenin kuzeydoğusundaki Rakka ilinde kamu kurumları ve yerel meclislerin ivedilikle faaliyete geçirilmesi yönünde talimat verdi.

HEYKELLER YIKILIYOR

Tabka’da YPG/SDG unsurlarından temizlenmiş alanlarda, örgütün daha önce diktiği heykeller bölge halkı tarafından yıkıldı. Halk, SDG’nin bölgeden çekilmesiyle kutlama amacıyla sokağa döküldü. Suriye’nin Rakka iline bağlı Tabka kentinde YPG/SDG’ye ait heykellerin yıkılması dikkati çekti.

MACRON: KALICI ATEŞKES AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında bilgi verdi. Macron, Şara’ya “Suriye’deki gerginliğin tırmanması ve Suriye yetkililerinin saldırılarına ilişkin duyduğu endişeleri” ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı, “Kalıcı bir ateşkes sağlanmalı ve SDG’nin Suriye devletine entegrasyonu için bir anlaşma yapılmalı. Suriye’nin birliği ve istikrarı buna bağlı” dedi.

RAKKA KENT MERKEZİ YENİDEN KONTROL ALTINDA

Rakka ilinde, halkın ve bazı aşiretlerin birlikte hareket etmesiyle kent merkezi, YPG/SDG’nin kontrolünden kurtarıldı.

BARRACK’IN ŞAM ZİYARETİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD’nin Suriye Uygulayıcısı Tom Barrack ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı’nın resmi kanalı üzerinden sağlanan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Şara, Şam’daki Halk Sarayı’nda Barrack ile bir toplantı yaptı. Bu görüşme, Fırat Nehri’nin iki yanında YPG/SDG ile süregelen çatışmalar sırasında gerçekleşti. Fırat Nehri’nin batısında Suriye ordusu ile YPG/SDG arasındaki çatışmalar cereyan ederken, nehrin doğusunda ise Arap aşiretleri örgüte karşı mücadelesini sürdürdü.

AŞİRETLER GÜÇLENİYOR

Deyrizor ilinde ayaklanan aşiret güçleri, YPG/SDG’nin kontrolünde olan tüm bölgeleri ele geçirerek, ili örgütten tamamen arındırdı.

TIŞRİN BARAJI ÇEVRESİNDE ÇATIŞMALAR AYDINLATILIYOR

Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde, Suriye ordusu ile YPG/SDG arasında çatışmaların yoğunlaştığı bildirildi. YPG/SDG’nin işgali altındaki stratejik Tişrin Barajı, Fırat Nehri üzerinde yer almakta ve Suriye’nin en büyük hidroelektrik santrallerinden biri olma özelliğini taşıyor. Suriye ordusu, 16 Ocak akşamı Fırat Nehri’nin batısındaki YPG/SDG unsurlarını bölgeden çıkartmak için harekete geçmişti; ancak örgüt, ABD’nin devreye girmesi sonrasında çekilmeyi kabul etmişti. Yine de ordu birlikleri, Deyr Hafir’den sonraki bölgelere girmek için çatışmalarla ilerlemek zorunda kaldı.