Rakka Ve Deyrizor’da Güvenlik Sağlandı: Sığınmacılar Gönüllü Dönüş Yapıyor

Rakka ve Deyrizor’da güvenliğin sağlanmasının ardından Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşleri devam ediyor.

ÖNCÜPINAR’DA GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLER GECE DE SÜRÜYOR

Kilis’teki Öncüpınar Gümrük Kapısı’ndan gerçekleştirilen geçişler gece saatlerinde de sürmekte. Ülkelerine geri dönmek isteyen sığınmacılar, gümrükteki çıkış işlemlerini tamamladıktan sonra yanlarında getirdikleri eşyalarla Suriye’ye geçişlerini sağlıyor.

TÜRKİYE’Yİ DAHA ÇOK SEVİYORUM

Gaziantep’ten gelerek Türkiye’de giyim sektöründe çalışan Muhammed Ramazan Kurdiye, yıllarını bu ülkede geçirdiğini belirtiyor. Türkiye’de birçok şehir gezdiğini ve burada güzel anılar biriktirdiğini ifade eden Kurdiye, Rakka’ya döneceğini aktardı. Kurdiye, “Türkiye’de çok güzel yıllarım geçti. Türk arkadaşlarım oldu. İnsanlar çok iyiydi. Şimdi Suriye’ye dönüp ülkemin farklı şehirlerini gezeceğim. Suriye’yi seviyorum ama Türkiye’yi daha çok seviyorum” diye konuştu.

DEYRİZOR’A DÖNÜYOR

Gönüllü dönüş yapan bir diğer sığınmacı Ahmet Bereket, Deyrizor’a gideceğini belirterek Türkiye’de geçirdiği yılların kendisi için çok değerli olduğunu vurguladı. Bereket, Türkiye’de birçok şehri gezdiğini ve burada güzel anılar biriktirdiğini dile getirdi.