Ramazan Boyunca Kırmızı Et Fiyatları Sabitleniyor

RAMAZAN AYLARINDA GIDA FİYATLARINDAKİ ENDİŞELER

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte artan gıda fiyatlarına karşı önemli bir hamle gerçekleştirildi. İstanbul’daki marketler, Ramazan ayı süresince kırmızı et fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Bu gelişme, tüketicilerin Ramazan boyunca daha uygun fiyatlarla et almasını sağlayacak.

ET VE SÜT KURUMU İLE İŞBİRLİĞİ

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi marketler, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında Ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarını sabitledi. İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, düzenlenen protokol ile Ramazan ayı boyunca et fiyatlarında bir sabitleme gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu uygulamanın Ramazan ayı sonuna kadar devam edeceği vurgulandı.

SABİT FİYAT UYGULAMASI VE AVANTAJLARI

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi marketler, ESK ile aldıkları bu karar doğrultusunda, yerel zincir marketlerde kırmızı etlerin kilogram fiyatlarını belirledi. Bu fiyat sabitlemesi, tüketicilerin Ramazan ayı boyunca et alışverişlerini daha kolay yapabilmesine katkı sağlayacak gibi görünüyor. Uygulama, İstanbul’daki PERDER üyesi toplam 66 marketin yaklaşık 2 bin 700 şubesinde geçerli olacak. Böylece, İstanbul genelinde pek çok tüketici sabitlenen fiyatlardan yararlanma imkanı bulacak.

AİLE BÜTÇESİNE DESTEK

Ramazan ayında artan gıda talebi, et fiyatlarında yükselişlere yol açabiliyordu. Bu fiyat sabitleme kararı, Ramazan’da aile bütçelerini düşünen tüketiciler için büyük bir destek sunacak. Hem kıyma ve kuşbaşı gibi temel et ürünlerinde hem de daha özel et çeşitlerinde yapılan sabitleme, tüketicilerin daha geniş bir yelpazede uygun fiyatlı et alabilmelerini sağlamayı hedefliyor.