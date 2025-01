Ramazan’da İndirimli Et Fiyatları Açıklandı

RAMAZAN İÇİN FİYAT SABİTLEME KARARI

Ramazan’a yaklaşırken, İstanbul’daki yerel marketler fiyatlarını sabit tutma kararı aldı. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi olan 1500 şube, uygun fiyatlı kırmızı et satışı yapacak. Et ve Süt Kurumu’ndan alınan etler, Ramazan ayı süresince sabit fiyatla satılacak.

İSTANBUL VE ANKARA’DA HANGİ MARKETLER DESTEKLENECEK?

Bu yıl Ramazan ayı 1 Mart’ta başlayacak. Uygulamanın, 28 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacağı duyuruldu. İstanbul ve Ankara’da toplamda 18 adet PERDER üyesi markette bu fiyatlar uygulanacak. PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, “30 üyemizde, 1500 şubemizde geçerli olacak. Ankara’da da geçerli olmuş olacak” dedi.

INDIRIMLI ET FİYATLARI NELER?

Dana kıymanın 379 liradan, kuşbaşının ise 399 liradan satılacağı açıklandı. Güzeldere, “değerli etler” kategorisindeki fiyatların da sabitlendiğini sözlerine ekledi. Tranç 459 lira, kontrfile ve biftek 649 lira, antrikot ve dana pirzola ise 699 lira olarak belirlendi. Güzeldere, “Tüketicilerimizle bereketli sofralarda buluşacağız. Tüm ülkemize hayırlı ramazanlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

ZİNCİR MARKETLER FİYATLARI SABİTLER Mİ?

Geçmiş yıllarda uygulanan bu uygulama, enflasyonla mücadele amacıyla hayata geçirilmişti. Zincir marketlerin de temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde fiyatları sabitleme yoluna gitmesi mümkün. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Geçtiğimiz yıllarda da bu şekilde Ramazan ayı arifesinde veya et fiyatlarının aşırı yükseldiği dönemlerde Et ve Süt Kurumu, kamu kurumu sorumluluğuyla hareket etmiş ve yerel perakende zincirlerine belirli koşullarda ucuz fiyatla et tedarik edeceğini bildirmişti” dedi.

ETLERİN KALİTESİ HAKKINDA NELER SÖYLENİYOR?

Et ve Süt Kurumu, dana kıyma perakende fiyatını 379 TL, dana kuşbaşını ise 399 TL’den satmaları şartıyla 1500 civarındaki yerel marketlere dağıtacak. Ancak Ağaoğlu, daha önceki deneyimlerde bazı şikayetlerin bulunduğuna dikkat çekerek “Etlerin aşırı yağlı olduğu ve bazı etlerin toptan fiyatlarla satıldığı” yönünde eleştiriler olduğunu belirtti.

TÜKONFED, bu uygulamanın yerinde ve faydalı olduğunu vurguladı. Ramazan döneminde, enflasyondan etkilenen düşük gelirli tüketicilerin tencerelerine kırmızı et girmesi amacıyla bu gibi uygulamalar yapılmasının önemini ifade etti.