Ramazan Genelgesi Tartışmasında Dava Gelişmesi: 168 Kişi Hedefte

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan genelgesi ile ilgili yaşanan tartışmalara yanıt verdi. İçlerinde akademisyenler ve gazetecilerin de bulunduğu toplam 168 kişinin, Ramazan etkinlikleriyle ilgili genelgeye karşı suç duyurusunda bulunacaklarını duydurması sonrası Tekin, bu kişilere yönelik dava açma kararı aldıklarını ifade etti.

DAVA AÇILDI

AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, “Türkiye’de kimsenin ‘Anayasayı bizim istediğimiz gibi yorumlayacaksınız, bizim gibi yorumlamayanlar gerici, azgın azınlıktır’ deme hakkı yok. Bu tavırlarla saldırmak hakarettir. Bu etkinliklere katılan öğrenci, öğretmenler ve velilerin hakkını korumak için adım atacağımızı söylemiştim.” diyerek 168 kişi hakkında başlattıkları hukuki süreci detaylandırdı.

GERİCİ AZINLIK TARTIŞMASI

Ramazan etkinliklerini eleştirenlere dair de Tekin, “Ramazan etkinliklerini ‘gerici azınlığın provokasyonu’ olarak niteleyenler asıl gericilerdir.” değerlendirmesinde bulundu. Bu ifadeleriyle, yapılan eleştirilerin karşısında durarak Ramazan etkinliklerinin önemini vurgulamış oldu.