Ramazan İçin Marmaray’a Ek Seferler Duyuruldu

Ramazan ayı, vatandaşların büyük sofralarda, sevdikleriyle bir araya gelmesiyle devam ediyor. Bu ayda paylaşma ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesi, misafirliğin Türk kültüründeki özel yerini artırıyor.

İFTAR SAATİNDE YOĞUNLUK ARTIYOR

Bir ekmeği paylaşmanın anlamı, Ramazan’ın ruhunu yansıtıyor ve sofralara bereket katıyor. İftar saatleri yaklaştıkça, yollarda oluşan trafik ve toplu taşımada artış gözlemleniyor.

BAKANLIK YENİ PLANI PAYLAŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu durumu dikkate alarak hareket etti. Bakanlık, seferlerin yetersiz olduğunu değerlendirerek, Marmaray için hazırlanan yeni planı açıkladı.

RAMAZAN BOYUNCA MARMARAY’A EK SEFER DUYURUSU

Bakanlık, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı duyuruda, iftar saatlerindeki yolcu talebinin artışına yönelik ek seferler uygulayacağını bildirdi. Paylaşımda, “Bilgilendirme: Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlanmıştır.” ifadeleri yer aldı. Ayrıca ek sefer saatleri de şöyle sıralandı: 17.42 Maltepe → Halkalı, 18.10 Söğütlüçeşme → Halkalı, 17.42 Halkalı → Pendik ve 18.05 Yenikapı → Pendik. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.