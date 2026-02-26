Ramazan İçin Marmaray’a Ek Seferler Duyuruldu

ramazan-icin-marmaray-a-ek-seferler-duyuruldu

Ramazan ayı, vatandaşların büyük sofralarda, sevdikleriyle bir araya gelmesiyle devam ediyor. Bu ayda paylaşma ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesi, misafirliğin Türk kültüründeki özel yerini artırıyor.

İFTAR SAATİNDE YOĞUNLUK ARTIYOR

Bir ekmeği paylaşmanın anlamı, Ramazan’ın ruhunu yansıtıyor ve sofralara bereket katıyor. İftar saatleri yaklaştıkça, yollarda oluşan trafik ve toplu taşımada artış gözlemleniyor.

BAKANLIK YENİ PLANI PAYLAŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu durumu dikkate alarak hareket etti. Bakanlık, seferlerin yetersiz olduğunu değerlendirerek, Marmaray için hazırlanan yeni planı açıkladı.

RAMAZAN BOYUNCA MARMARAY’A EK SEFER DUYURUSU

Bakanlık, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı duyuruda, iftar saatlerindeki yolcu talebinin artışına yönelik ek seferler uygulayacağını bildirdi. Paylaşımda, “Bilgilendirme: Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlanmıştır.” ifadeleri yer aldı. Ayrıca ek sefer saatleri de şöyle sıralandı: 17.42 Maltepe → Halkalı, 18.10 Söğütlüçeşme → Halkalı, 17.42 Halkalı → Pendik ve 18.05 Yenikapı → Pendik. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Marmaray İçin Ek Sefer Planı Duyuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan'da iftar saatlerinde artan yolcu talebi nedeniyle toplu taşıma için ek seferler düzenleyeceğini açıkladı.
Gündem

Milan Skriniar’dan Sadettin Saran’a İddialı Güvence

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, 4 hafta saha dışında kalmasına rağmen yaptığı bir açıklama ile taraftarlarını sevindirdi.
Gündem

Yurt Genelinde Kar Yağışı Beklentisi Artıyor

Soğuk ve yağışlı hava, Balkanlar'dan Türkiye'ye ulaşarak Ankara ve İstanbul'da karla karışık yağmur oluşturacak. Meteoroloji'den yapılan uyarılar dikkat çekiyor.
Gündem

Alfa Romeo’dan Benzinli Araç Siparişlerine Yeniden Onay

Alfa Romeo, emisyon hedefleri nedeniyle benzinli araç siparişlerini durdururken, yüksek performanslı Giulia ve Stelvio Quadrifoglio modellerinin üretimine 2027'ye kadar devam edeceğini açıkladı.
Gündem

Belçika’da Yedek Askerlik İçin Yeni Yaş Sınırı 67 Oldu

Belçika Savunma Komitesi, yedek askerlik yaş sınırını 51'den 67'ye çıkarma yönünde bir karar aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.