Ramazan Öncesi Gıda Fiyat Denetimleri Artırıldı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetimler artırıldı. Bu denetimlerin, Ramazan süresince devam edeceği ifade edildi.

DENETİMLER ARTIYOR

Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki denetimlerde sebze, meyve, temel gıda ürünleri ve ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını kontrol etti. Ekipler, reyonlarda fiyat artışlarını, raf ile kasa fiyatları arasındaki farklılıkları, ürün gramajlarını, irsaliyeleri, tüketim tarihlerini ve diğer kurallara uyumu dikkatlice inceledi.

KIRKLARELİ’NDE DENETİM UYGULAMALARI

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de marketlerde denetim gerçekleştirdi. Bu çalışmalarda, ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi. Ürün etiketleri ile kasa fiyatları da karşılaştırıldı.

ÜRÜNLERİN FİYAT DEĞİŞİMİ İNCELENDİ

Ekipler, ürün fiyatlarının son değişim tarihleri ile önceki fiyat listelerini araştırdı. Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. Marketlerde, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketlerini incelemek için yemek ve unlu mamuller üreten işletmelere de denetim uygulandı.

HİJYEN VE GIDA GÜVENLİĞİ UYARILARI

Denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik standartlara uygunlukları kontrol edildi. Ayrıca işletme sahipleri ve personel, gıda güvenliği ile hijyen konularında bilgilendirildi.

Yapılan açıklamaya göre, genel uygulama kapsamında 3.415 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleşti, 140 iş yeri denetlendi ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı. Bu zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

MEVZUATA AYKIRI ÇALIŞMA DURUMU

Denetimlerde 11 iş yerinde 34 kadın çalışanın mevzuata aykırı şekilde çalıştığı tespit edildi. Ayrıca, 24 iş yerinde kapalı alanlarda tütün mamulü tüketimine izin verildiği belirlendi. Üç iş yerinin işletme sahibi veya sorumlu müdürü olmadan faaliyet gösterdiği ve iki iş yerinin ruhsatsız çalıştığı da kaydedildi.

SOSYAL SORUMLULUK HUSUSU

Denetimler kapsamında, 9 iş yerinde 9 kişinin sigortasız çalıştırıldığı ve kimlik bildirimlerinin yapılmadığı belirlendi. İki işletmede 3 çocuğun bulunduğu, 3 iş yerinde ise müzik yayını yapılırken gerekli belgenin olmadığının saptandığı bilgisi verildi. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle ilgili iş yerlerine ve kişilere tutanak düzenlenerek idari işlemler uygulandı. Ayrıca kapalı alanlarda tütün mamulü tüketen 20 kişiye de idari para cezası kesildi.