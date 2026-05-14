Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltına Alındı: Yanlış Anlaşılma Açıklaması

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, emniyet güçleri Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karışan bir şebekeye operasyon düzenledi.

128 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gerçekleştirilen operasyonda aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Operasyonda, Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 128 şüpheli gözaltına alındı.

YANLIŞ ANLAŞILMA OLDUĞU AÇIKLANDI

İstanbul’daki adresinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, karayolu ile Adana’ya ulaştırıldı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Kütahyalı, basın mensuplarının soruları üzerine, “İyiyim baba, bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz, yanlış anlaşılma var” yanıtını verdi. Sağlık kontrollerinin ardından Kütahyalı ve yanında olan iki kişi emniyete götürüldü.

MASAK’TAN DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre, soruşturma dosyasında “şüpheli” konumunda olması beklenen ve “kasa hesap” olarak değerlendirilen 11 kişi hakkında mali analizler yapıldı. MASAK incelemesi sırasında, Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bu kişiler arasında yer aldığı ifade edildi.

KÜTAHYALI’NIN HESABINA 16 MİLYON TL GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

Raporda, Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesabına 2022 ile 2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişinin olduğu iddia edildi. Bu süre içerisinde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış yapıldığı belirlenildi.

