Rasmussen Grönland Üzerindeki Prensipleri Vurguladı

RASMUSSEN İNGİLTERE’DE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Rasmussen, resmi ziyaret amacıyla bulunduğu İngiltere’de Sky News kanalının sorularını yanıtladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a Grönland konusundaki destekleri için teşekkür eden Rasmussen, “Hayatta prensipler vardır. İngiltere’nin ABD’yle, özellikle de Brexit sonrası çok yakın bir ilişkisi var, bunu kabul ediyorum. Bazı geçilemez kırmızı çizgiler duruyor. Bu durum da temel prensip meselesidir. 2026 yılındayız. İnsanlarla ticaret yapabilirsiniz ama insan ticareti yapamazsınız. İngiltere Başbakanı’nın bu prensipleri savunması oldukça önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

RASMUSSEN’DAN TRUMP’A YORUM

ABD Başkanı Donald Trump’ın bir konuda vazgeçmeden diğerlerinin ondan vazgeçemeyeceğini belirten Rasmussen, İngiltere’nin her koşulda Danimarka’nın yanında olacağını düşündüğünü vurguladı. Ayrıca, Trump’la geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen görüşmeye değinen Rasmussen, “Şu kanıya vardım, Başkan Trump, samimi bir şekilde Grönland’ı istiyor. Biz de bunun bizim kırmızı çizgimiz olduğunu açıkça ifade ettik. Anlaşamayacağımız hususlarda mutabık kaldık. Çözmemiz gereken bir Arktik güvenlik meselesi var” dedi.

DİYALOGUN ÖNEMİNE VURGU

Diyaloğu devam ettirme kararlılığına dikkat çeken Rasmussen, “Bu konuyu sosyal medya ve diğer platformlardan çıkarıp, tartışabileceğimiz görüşme odalarına taşımalıyız. 1951 anlaşması gibi üzerinde uzlaşı sağladığımız konular çerçevesinde çözüm bulabiliriz. NATO, ABD’ye daha fazla garantiler vermek için daha fazlasını yapma kapasitesine sahip.” ifadelerini kullandı. Grönland’daki Çin yatırımlarını yasaklayacaklarını da belirten Rasmussen, “Her türlü tartışmaya açığız. Pragmatik, soğukkanlı ama sıcak kalpli İskandinav insanlarıyız. Her sabah yeni tehditlerle karşılaşmak pek kolay değil.” şeklinde konuştu.

NATO VE AB’YE GÖNDERME

Rasmussen, NATO ve Avrupa Birliği’nin temel prensiplerini savunmaya devam ettiğini dile getirerek, “Bir isteğiniz var, bir hedefiniz var, onu istiyorsunuz ama başkalarına baskı yaparak bunu başaramazsınız.” dedi. ABD’nin önemli bir müttefiki olarak Grönland talebi karşısında hissettiklerini de ifade eden Rasmussen, “Şaşırdık. Tansiyonu yükseltmek istemiyorum.” dedi.

ABD’YE TATBİKAT ELEŞTİRİSİ

Londra’da Danimarka haber ajansına açıklamalarda bulunan Rasmussen, ABD’nin Grönland’da Avrupa ülkeleriyle gerçekleştirdiği tatbikatı yanlış anladığını savunarak, “Grönland’daki faaliyetlerimiz Amerikan Başkanı’nı provoke etmek için değil, onun endişelerini giderme amacı taşımaktadır.” dedi. Ayrıca, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.