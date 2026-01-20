Trump’tan Suriye’deki DAEŞ Mahkumları Açıklaması

trump-tan-suriye-deki-daes-mahkumlari-aciklamasi

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN SURİYE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de YPG/SDG denetimindeki DAEŞ mahkumlarının durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Avrupalı teröristlerin hapishaneden kaçtığını ve Suriye hükümetinin tüm mahkumları yeniden yakaladığını vurguladı.

Trump, New York Post’a verdiği mülakatta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği yazışmaları aktardı. YPG/SDG tarafından serbest bırakılan Avrupa kökenli DAEŞ mahkumlarına dikkat çeken Trump, bu durumun kamuoyuyla paylaşılmasının nedenini açıkladı. “Suriye’de iyi bir iş çıkardık” ifadesini kullanan Trump, “Bir hapishane kaçışını engelledim. Birbirleriyle yazıştığımız konular arasında Suriye’deki DAEŞ mahkumlarının durumu bulunuyor” şeklinde yorumda bulundu.

DAEŞ’Lİ MAHKUMLARIN DURUMU

Sözlerinin devamında, “Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı. Suriye hükümeti ve yeni lideri ile iş birliği yaptık, tüm mahkumları yakaladılar ve tekrar hapse attılar. Bunların hepsi Avrupalı dünyanın en kötü teröristleriydi” ifadelerini kullandı.

Suriye ordusu, Şeddadi’deki hapishaneden DAEŞ mensuplarının serbest bırakılmasının YPG/SDG’nin sorumluluğunda olduğuna dair yazılı bir açıklama yaptı. YPG/SDG’nin 120 DAEŞ’liyi serbest bıraktığı, bunlardan 81’inin Suriye güçleri tarafından yeniden yakalandığı belirtildi. Ayrıca, YPG/SDG’nin Haseke ilinde DAEŞ’li ailelerin bulunduğu Hol Kampı’nı terk ederek buradakileri serbest bıraktığı bildirildi. Suriye Savunma Bakanlığı, Haseke bölgesindeki DAEŞ üyelerinin tutulduğu tüm cezaevleri ile Hol Kampı’nın güvenliğini devralmaya hazır olduklarını belirtti ve YPG/SDG’nin tutukluları “siyasi pazarlık aracı olarak kullanma girişimlerini” kınadı.

