Raylara Atlayan Doktor Yaşamını Yitirdi

Ankara’nın Sincan ilçesindeki Lale tren istasyonunda görev yapan bir doktor, henüz belirlenemeyen bir sebeple kendini tren raylarına bıraktı. Mamak Devlet Hastanesinde görevli olduğu öğrenilen doktorun kimliği S.T. olarak açıklandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak doktorun trenin altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.