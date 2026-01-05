Real Madrid Arda Güler İçin Sürpriz Gelişme Yaşadı

REAL MADRID’İN TRANSFERLERİ HER ZAMAN GÜNDEM

La Liga’nın güçlü kulübü Real Madrid, transfer dönemlerinde her zaman önemli bir figür olmaya devam ediyor. Carlo Ancelotti döneminde yeterli forma şansı bulamayan Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso’nun göreve gelmesiyle birlikte ilk 11’in kilit oyuncularından biri haline geldi. İspanyol basınında, Arsenal’in milli futbolcu için sürekli olarak nabız yokladığı ve Real Madrid ile temas halinde olduğu iddiaları gündeme geldi.

DÜŞÜLMEDİK BİR ADIM ATILDI

Planeta Real Madrid’in aktardığına göre, daha önce Güler için 90 milyon euroluk teklifi geri çeviren Real Madrid, şimdi herkesi şaşırtan bir karar aldı.