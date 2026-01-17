Real Madrid: Arda Güler’le 2-0 Galibiyet Elde Etti

İSPANYA LALİGA’DA REAL MADRID GALİP GELDİ

İspanya LaLiga’nın 20. hafta karşılaşmasında Real Madrid, Levante’yi ağırladı. Bernabeu Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede ev sahibi ekip, Levante’yi 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

İKİNCİ YARIDA GOLLER GELDİ

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda Arda Güler, Camavinga’nın yerine oyuna dahil oldu. 58. dakikada Arda Güler’in pasıyla ceza sahasına gelen Mbappe, savunmanın müdahalesiyle yerde kalınca Real Madrid penaltı kazandı. Atışı kullanan Mbappe, takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 65. dakikasında ise Arda Güler’in asistinde Asencio, fileleri buldu ve skoru 2-0 yaptı. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

LİDERİ TAKİP EDİYOR

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 48’e yükseltti ve lider konumundaki Barcelona’nın peşini bırakmadı. Millî futbolcumuz Arda Güler, gösterdiği performansla maçın oyuncusu seçildi. Real Madrid taraftarları ise karşılaşma boyunca takımlarını ıslıklayarak destek verdiler.