Real Madrid’de Arda Güler İçin Yeni Tehdit Başladı

real-madrid-de-arda-guler-icin-yeni-tehdit-basladi

İspanyol devi Real Madrid’de Xabi Alonso döneminin sona ermesiyle birlikte kulüpte önemli değişiklikler yaşanıyor. Eflatun-beyazlıların yeni teknik direktörlük görevine, kulübün altyapısından yetişmiş ve daha önce Castilla takımını çalıştırmış olan Alvaro Arbeloa getirildi. Ancak bu atama, Arda Güler için beklenmedik bir mücadeleye zemin hazırlıyor.

YENİ TEHLİKE: MOURİNHO FELSEFESİ

Arda Güler’i bekleyen yeni zorluk, Jose Mourinho’nun futbol felsefesi ile şekilleniyor. Yeni teknik direktör Arbeloa, her fırsatta Mourinho’ya olan derin hayranlığını dile getiriyor ve kendini “Mourinhista” olarak tanımlıyor. Futbolcu kariyerinde Mourinho ile iyi bir ilişki geliştiren Arbeloa’nın, takıma Mourinho’nun disiplini ve sertliğini kazandırması bekleniyor.

