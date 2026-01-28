Real Madrid’den Arda Güler Hakkında Çarpıcı Açıklama

real-madrid-den-arda-guler-hakkinda-carpici-aciklama

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son karşılaşmasında Benfica ile mücadele edecek. Bu önemli maç öncesinde, İspanyol devinin teknik direktörü Alvaro Arbeloa dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ARDA GÜLER HAKKINDA ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Arda Güler’in sezon sonunda Arsenal veya Chelsea’ye 90 milyon euro karşılığında transfer olacağı yönündeki iddialar, gündemde geniş yankı bulmuştu. Arbeloa, İspanya’daki bu söylentileri kesin bir dille yalanlayarak, Arda Güler’in Real Madrid’deki geleceği hakkında umut verici mesajlar iletti. Arbeloa, milli futbolcu hakkında düzenlediği basın toplantısında şu sözlere yer verdi: “Arda’nın muhteşem bir kalitesi var. Vizyonu ve pas yeteneği var. Ayrıca savunmada da çok başarılı. Arda çok genç bir çocuk; çok çalışıyor. Savunmadaki görevlerinden dolayı maçları çok yorgun bitiriyor ama bu bize çok yardımcı oluyor.”

GENÇ YETENEK, GELECEK İÇİN UMUT VAADİYOR

Arbeloa, Arda Güler’in yeteneğinin değerlendirileceğini ifade etti ve “Onun yeteneğinden faydalanmak istiyoruz; bu yetenek, orta saha veya forvetlere daha yakın pozisyonlarda parlayabilir. Tüm bu durumlarda gelişmeye devam etmelisiniz. Ve en yüksek seviyede mücadele gerektiren maçlar geldiğinde, bize mutlaka yardımcı olacaktır.” şeklinde konuştu. Bu ifadeler, Arda’nın kulüpteki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

