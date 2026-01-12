Real Madrid’den Xabi Alonso İle Ayrılık Açıklaması

Real Madrid, İspanya Süper Kupası’nda Barcelona’ya karşı yaşanan 3-2’lik yenilginin ardından teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırma kararı aldı.

REAL MADRID’DEN DUYURU

Kulüpten yapılan açıklamada, “Real Madrid, kulüp ile Xabi Alonso arasında karşılıklı anlaşma sağlanarak, kendisinin A takım teknik direktörlüğü görevine son verilmesine karar verildiğini kamuoyuna duyurur. Xabi Alonso, Real Madrid’in bir efsanesi olması ve kulübümüzün değerlerini her zaman en iyi şekilde temsil etmesi nedeniyle tüm madridistaların sevgisini ve takdirini daima üzerinde taşıyacaktır. Real Madrid her zaman onun evi olacaktır. Kulübümüz, bu süre boyunca gösterdiği çalışma ve özveri için Xabi Alonso’ya ve tüm teknik ekibine teşekkür eder; hayatlarının bu yeni döneminde kendilerine bol şans diler.” ifadelerine yer verildi.