Real Madrid’den Xabi Alonso İle Ayrılık Açıklaması

real-madrid-den-xabi-alonso-ile-ayrilik-aciklamasi

Real Madrid, İspanya Süper Kupası’nda Barcelona’ya karşı yaşanan 3-2’lik yenilginin ardından teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırma kararı aldı.

REAL MADRID’DEN DUYURU

Kulüpten yapılan açıklamada, “Real Madrid, kulüp ile Xabi Alonso arasında karşılıklı anlaşma sağlanarak, kendisinin A takım teknik direktörlüğü görevine son verilmesine karar verildiğini kamuoyuna duyurur. Xabi Alonso, Real Madrid’in bir efsanesi olması ve kulübümüzün değerlerini her zaman en iyi şekilde temsil etmesi nedeniyle tüm madridistaların sevgisini ve takdirini daima üzerinde taşıyacaktır. Real Madrid her zaman onun evi olacaktır. Kulübümüz, bu süre boyunca gösterdiği çalışma ve özveri için Xabi Alonso’ya ve tüm teknik ekibine teşekkür eder; hayatlarının bu yeni döneminde kendilerine bol şans diler.” ifadelerine yer verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hayrabolu Trafik Kazasında Eski AK Parti’li Başkan Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sertaç Dede hayatını kaybetti. Dede'nin eşi, bebeği ve minibüs sürücüsü yaralandı.
Gündem

Tokat’ta Otobüs ve TIR Çarpıştı: 7 Yaralı

Sivas-Tokat yolunda bir yolcu otobüsü, seyir halindeki TIR'a çarparak kazaya yol açtı. Olayda 7 yolcu yaralandı.
Gündem

Furkan Bölükbaşı Hakkında Tahliye Kararı Alındı

Cumhurbaşkanına yönelik suikast ve saldırı suçlamasıyla tutuklu bulunan Furkan Bölükbaşı serbest bırakıldı.
Gündem

Pütürge’de Kar Kalınlığı 1 Metreye Yakaladı

Malatya'da soğuk hava dalgası devam ediyor; kent merkezinde sağanak yağmur etkili olurken, Pütürge'de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.
Gündem

Iğdır Hastanesinde Su Sızıntısı Hasta Koridorlarını Etkiledi

Iğdır'daki Devlet Hastanesi'nde acil servis ile poliklinikler arasındaki koridorda tavandan sızan su, zemininde çamur birikmesine neden oldu. Bu durum hastalar için olumsuz şartlar yarattı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.