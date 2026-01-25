Real Madrid’in Arda Güler Performansı İspanyol Basınında Gündem Oldu

Real Madrid, LaLiga’nın 21. haftasında Villarreal’i deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçın ilk yarısı golsüz geçerken, galibiyeti getiren goller, Kylian Mbappe tarafından penaltıdan atıldı. Ancak karşılaşmanın sonucundan ziyade, Arda Güler’in sahada gösterdiği performans ve erken bir şekilde oyundan alınması İspanyol medyasında geniş yer buldu.

İSPANYOLLARDAN ARDA GÜLER’E ÖVGÜLER

Real Madrid’in teknik patronu Alvaro Arbeloa, Arda Güler’i Villarreal karşısında başlangıç 11’inde tercih etti. Milli futbolcu karşılaşma boyunca 78 dakika sahada kalırken, yerini Brahim Diaz’a bıraktı. Maç sonrası İspanyol basınında yapılan yorumlarda, Arda Güler’in sergilediği oyun yüceltildi.

SPORT’TAN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME

Sport gazetesi, Arda Güler hakkında şöyle yazdı: “Yaratıcı orta saha oyuncularından yoksun bir takımda onun varlığı çok önemli. Orta sahadaki tüm kaliteli oyunlar onun sol ayağından başlıyor. Ancak sık sık ortadan kayboluyor. İstikrarsızlığına rağmen, oyuna getirdiği vizyon nedeniyle Real Madrid’de her zaman ilk 11’de yer almalı.”

MUNDO DEPORTIVO’DAN TAKDİR

Mundo Deportivo ise Arda Güler için, “Türk oyuncu, ilk yarıda yaptığı ortalarla ceza sahasına tehlike yaratan isim oldu.” ifadelerini kullandı.

AS’TAN YARATICI PERFORMANS

İspanyol spor gazetesi AS, Arda Güler’in maçtaki performansını değerlendirirken, “Maça yavaş başladı, birkaç hatalı pas verdi ama kısa sürede toparlandı. Ve toparlandıktan sonra oyuna iyice girdi. Video oyunlarındaki gibi bir slalomun ardından neredeyse gol atıyordu ve ardından pozisyon yaratma işini üstlendi. İkili mücadelelerde sağlamdı, presin kilit ismiydi ve yorulmak bilmeyen bir performans gösterdi. Rahat ve etkili bir oyun.” yorumunu yaptı.

MARCA’DAN GÜÇLÜ DİSIPLIN

Marca da Arda Güler için, “Türk oyuncunun oyunu değiştirme yeteneği Real Madrid’de neredeyse eşsiz. Villarreal’in baskı yaptığı birçok anda bunu sergiledi.” şeklinde aktardı. Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 32 maçta 3 gol ve 11 asist kaydetti.