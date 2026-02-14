Real Madrid Klopp İçin İleri Düzey Görüşmelere Başladı

Real Madrid, yeni sezon için Xabi Alonso’yu planlaması devam ederken, Alman futbolunun tanınmış ismi Jurgen Klopp’u teknik direktörlük görevine getirmeyi hedefliyor.

KLOPP TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE DÖNEBİLİR

Jurgen Klopp’un Leipzig, Leeds United, Paris FC, RB Omiya, RB New York ve Bragantino gibi kulüplerin danışmanlığını yaptığı biliniyor. Klopp’un yeniden teknik direktörlük yapabileceği hakkında spekülasyonlar gündemde.

KLOPP’TAN DİKKAT ÇEKİCİ PAYLAŞIM

Real Madrid, 58 yaşındaki teknik adamı kadrosuna katma isteği ile gündemde kalırken, Klopp’tan dikkat çekici fotoğraflar geldi. Bıyık bırakıp farklı bir imajla Instagram’da paylaşım yapan Klopp, dizi ve sinema karakterlerine atıfta bulunarak, “Ted Lasso değil ama bugün John Dutton!” ifadelerini kullandı.