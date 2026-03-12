Real Madrid Manchester City’yi 3-0’la Geçti

real-madrid-manchester-city-yi-3-0-la-gecti

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SON 16 TURU BAŞLADI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna ait ilk maçlar gerçekleştirildi. Real Madrid, Federico Valverde’nin hat-trick yaptığı karşılaşmada Manchester City’yi 3-0 mağlup etmeyi başardı. 57. dakikada Vinicius Junior’un kaçırdığı penaltının yanı sıra milli futbolcumuz Arda Güler, mücadelede 70 dakika sahada kalarak takımına katkıda bulundu.

GİZEMİ ARTAN MAÇLAR

Bayer Leverkusen’in, Arsenal ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma dikkat çekerken, Paris Saint-Germain sahasında Chelsea’yi 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Devler Ligi serüveni devam eden Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ise evinde Sporting’i 3-0’lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçlar doğrultusunda, son 16 turunda mücadele eden 6 İngiliz ekibinin ilk maçlarda galibiyet elde edemediği belirtildi. Buna ek olarak, rövanş öncesinde 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşandı.

RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

Son 16 turunun rövanş mücadeleleri 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak. Çeyrek finalistlerin belirleneceği bu maçların sonucunda takımlar bir üst tura yükselmek için kıyasıya bir mücadele verecek.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran’ın Kaliforniya’ya Drone Saldırısı Tehdidi Artıyor

İran'ın olası intikam eylemleri çerçevesinde kamikaze dronlarla ABD'nin Batı kıyısı ve Kaliforniya'yı hedef alabileceği konusunda yerel polisler uyarıldı.
Gündem

Pentagon: İran Saldırılarının Maliyeti 11,3 Milyar Dolar

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ilk altı gününde maliyetin 11,3 milyar doları geçtiği bildirildi.
Gündem

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’dan Çarpıcı Açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün sponsorları hakkında net konuşarak, tüm sponsorların onurlu olduğunu ve kulübe gelen her gelirin helal olduğunu vurguladı.
Gündem

Noa Lang’dan Sacha Boey İle Müzik Planı

Galatasaray'ın oyuncusu Noa Lang, Liverpool maçından sonra Sacha Boey ile birlikte müzik yapma planları olduğunu açıkladı.
Gündem

Yeni Trafik Düzenlemesi: Multimedya Sistemleri Sınırlanıyor

Araçlardaki multimedya ekranlarının yasaklanması gündemde, ancak CarPlay ve Android Auto gibi sistemlerin kullanımına devam edilip edilmeyeceği merak konusu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.