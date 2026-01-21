Real Madrid: Monaco’yu Farklı Mağlup Ederek Gücünü Gösterdi

Real Madrid, 7. hafta mücadelesinde Monaco’yu farklı bir skorla mağlup ederek etkileyici bir performans sergiledi. Estadio Bernabeu’da gerçekleştirilen karşılaşmada İspanyol temsilcisi, rakibini 6-1’lik skorla geçerek gücünü gözler önüne serdi. Maçın başlama düdüğünden itibaren etkili bir oyun ortaya koyan Real Madrid, Kylian Mbappe’nin 5 ve 26. dakikalarda bulduğu gollerle erken bir üstünlük sağlamayı başardı.

İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

İkinci devrede oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi ekip, Franco Mastantuono’nun 51. dakikada attığı golle skoru 3-0 yaptı. Ardından, 55. dakikada Thilo Kehrer’in kendi kalesine gönderdiği top ile farkı daha da açtı.

ARDA GÜLER’İN ETKİSİ BÜYÜK

63. dakikada Arda Güler’in asistinde Vinicius Junior, skoru 4-0’a taşıdı. 81. dakikada ise Jude Bellingham, Federico Valverde’nin şık pasıyla durumu 5-0 yaptı. Monaco’nun tek golü ise 72. dakikada Jordan Teze tarafından kaydedildi. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 77 dakika sahada kalarak 1 asistle 10 numara pozisyonunda etkili bir performans sergileyerek taraftarlardan büyük alkış aldı.

GECEYE DAMGA VURAN SONUÇLAR

Şampiyonlar Ligi’nin diğer önemli sonuçları da dikkat çekti. Inter, Arsenal’a 1-3, Olympiakos ise B. Leverkusen’e 2-0 yenildi. Tottenham’ın 2-0’lık galibiyeti Dortmund karşısında, Villarreal’in Ajax’a 1-2, Kopenhag’ın Napoli’ye 1-1’lik beraberlikte operasyon gösterdiği karşılaşmalardı. Sporting CP, PSG’yi 2-1 mağlup ederken, Bodo/Glimt, Manchester City’yi 3-1’lik skorla geçti. K. Almaty ise Club Brugge’a 1-4 yenilerek haftayı kapattı.

