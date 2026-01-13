Real Madrid Xabi Alonso ile Yollarını Ayırdı

real-madrid-xabi-alonso-ile-yollarini-ayirdi

Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona’ya 3-2 yenilginin ardından teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bu ayrılığın ardından Arda Güler, sosyal medya üzerinden Alonso’ya teşekkür ederken duygusal bir veda mesajı paylaştı.

REAL MADRID’DE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Real Madrid’de Xabi Alonso döneminin sona erdiği öğrenildi. Ayrılığın, Barcelona karşısında alınan 3-2’lik mağlubiyetin ardından gerçekleştiği ve tarafların “karşılıklı anlaşmayla” yollarını ayırdığı bildirildi.

YENİ GÖREV: ARBELOA

Kulüp, Alonso’nun ayrılığının hemen ardından teknik direktörlük koltuğuna Álvaro Arbeloa’yı atadığını açıkladı.

DUYGUSAL VEDA MESAJI

Xabi Alonso döneminde daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, eski hocasına olan minnetini ifade etmek amacıyla duygusal bir mesaj yayımladı. Arda Güler, paylaşımında “İlk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim… Etkiniz her zaman benimle kalacak” sözlerine yer verdi.

Arda Güler, mesajında Alonso’nun kendisini geliştirdiğini vurguladı. Her konuşmanın ve detayın oyununu daha üst seviyeye çıkarma konusunda kendisine yardımcı olduğunu belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Türkiye Kırtasiye Sektörü Dijitalleşme ve Markalaşmaya Yöneliyor

TÜKİD, 2026 hedefleri arasında güvenli ürün, markalaşma ve dijitalizasyonu öncelikli kılarak Avrupa ile Körfez ülkelerinde yeni ihracat fırsatlarını değerlendiriyor.
Gündem

Oktay Kaynarca Açıklama Yaptı Uyuşturucu Operasyonlarına Destek Verdi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca, operasyonları desteklemesine dikkat çekerek "Alnım açık, başım dik" ifadesini kullandı.
Gündem

Apple Siri’ye Gemini Entegrasyonuyla Rekabeti Artırıyor

Apple, Siri'nin güncellenmiş versiyonunda Google'ın Gemini yapay zeka modellerini entegre ederek sesli asistan deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.
Gündem

ABD’den İran Vatandaşlarına Acil Ayrılma Uyarısı

ABD, İran’daki protestolar nedeniyle vatandaşlarını uyararak, “Ülkeyi derhal terk edin” talimatı verdi. Gösterilerin etkisinin artması üzerine bu adım atıldığı belirtildi.
Gündem

Halep’te Saldırılara Sert Tepki: Soykırım Uyarısı

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, grup toplantısında İran'daki eylemler ve Halep'teki çatışmalar gibi konulara ilişkin eleştirilerde bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.