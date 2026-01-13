Real Madrid Xabi Alonso ile Yollarını Ayırdı

Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona’ya 3-2 yenilginin ardından teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bu ayrılığın ardından Arda Güler, sosyal medya üzerinden Alonso’ya teşekkür ederken duygusal bir veda mesajı paylaştı.

REAL MADRID’DE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Real Madrid’de Xabi Alonso döneminin sona erdiği öğrenildi. Ayrılığın, Barcelona karşısında alınan 3-2’lik mağlubiyetin ardından gerçekleştiği ve tarafların “karşılıklı anlaşmayla” yollarını ayırdığı bildirildi.

YENİ GÖREV: ARBELOA

Kulüp, Alonso’nun ayrılığının hemen ardından teknik direktörlük koltuğuna Álvaro Arbeloa’yı atadığını açıkladı.

DUYGUSAL VEDA MESAJI

Xabi Alonso döneminde daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, eski hocasına olan minnetini ifade etmek amacıyla duygusal bir mesaj yayımladı. Arda Güler, paylaşımında “İlk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim… Etkiniz her zaman benimle kalacak” sözlerine yer verdi.

Arda Güler, mesajında Alonso’nun kendisini geliştirdiğini vurguladı. Her konuşmanın ve detayın oyununu daha üst seviyeye çıkarma konusunda kendisine yardımcı olduğunu belirtti.