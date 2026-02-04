Rekabet Kurulu’ndan Google’a Android Soruşturması Başlatıldı

Rekabet Kurulu, Google’ın Android ekosistemini hedef alan yeni bir soruşturma sürecine girdi. Yapılan açıklamaya göre, Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi çerçevesinde elde edilen bulgular, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 40. maddesi uyarınca soruşturmanın açılmasına zemin hazırladı. Bu süreç, 19 Eylül 2018 tarihli ve 18-33/555-273 sayılı Google Android kararının ardından Google ile mobil cihaz üreticileri arasındaki mevcut sözleşmelerin rekabet hukuku açısından yeni ihlallere yol açıp açmadığına odaklanıyor.

ANDROİD TABANLI SİSTEMLERİN ENGELLENME DURUMU ARAŞTIRILACAK

Soruşturma sırasında incelenecek iddialar arasında, Google Arama uygulamasına ilişkin fiili münhasırlık etkisi, Google Chrome ve Google Sesli Asistan gibi hizmetler aracılığıyla Google Arama’ya sağlanan varsayılan avantaj ve Chrome tarayıcısına tanınan ayrıcalıklar ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra, cihaz üreticilerinin Android açık kaynak kodunu esas alan alternatif işletim sistemleri geliştirmesinin veya üçüncü taraf Android tabanlı sistemleri kullanmasının engellenmesine yönelik uygulamalar da radar altında olacak.

GELİŞTİRİCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İNCELENİYOR

Ayrıca, Android uygulama geliştiricilerini etkileyen Android Geliştirici Doğrulama Programı kapsamında Google’ın yakın dönemde gerçekleştirdiği politika değişiklikleri de detaylı olarak değerlendirilecek. Kurul, bu değişikliklerle geliştiricilere getirilen yükümlülüklerin rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığını inceleyecek. Rekabet Kurulu, 8 Ocak 2026 tarihli ve 26-01/2-M sayılı kararı ile başlatılan bu soruşturma çerçevesinde, Google’ın sözleşme ilişkilerinin ve uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’a uygun olup olmadığını belirleyecek.